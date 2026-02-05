Opositsioon nügis linnavõimu arengukava muutma

Haapsalu linnapea Olavi Seisoneni sõnul on muudetud arengukavast välja võetud viited arengukava tegevuskavale, mida uus linnavõim on otsustanud mitte enam koostada. Foto: Juhan Hepner

Ehkki veel nädal tagasi ei näinud Haapsalu linnavõim uuendamata arengukavas probleemi, saatis ta nüüd volikogule arutamiseks kava muutmise. Opositsiooni hinnangul sellel enam mõtet pole.

Seletuskirja järgi on algatatud eelnõu eesmärk muuta arengukava struktuuri nii, et see ei sisalda enam tegevuskava. Seni igal aastal uuendatud arengukava tegevuskava sihid on edaspidi kajastatud eelarvestrateegias. „Sisu ei muutu,” ütles Haapsalu linnapea Olavi Seisonen muudetava arengukava kohta.

Linnapea sõnul on muudetud arengukavast välja võetud viited arengukava tegevuskavale, mida uus linnavõim on otsustanud mitte enam koostada.

Arengukava juurde käiva tegevuskava puudumine oli see, mis pani jaanuari lõpus Haapsalu endise ja praeguse linnavõimu vastastikku tegemata töös süüdistusi pilduma: eelmine linnavõim ei hakanud seda vahetult enne valimisi muutma, praegune väitis, et muutmise tähtaeg oli sügisel, mil valimistulemusi polnu