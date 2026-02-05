Puiduerialad kiratsevad õpilaste puuduses

Sel õppeaastal jäi HKHKs vähese huvi tõttu tislerierialal õppegrupp avamata. Kaire Reiljani foto

Puidueriala õpetajad ja mööblitootjad pidasid Haapsalu kutsehariduskeskuses (HKHK) nõu, kuidas puiduerialasid noorte seas populaarsemaks muuta – probleeme on palju, imerohtu aga mitte.

„IT-erialadele joostakse kutsehariduses tormi, aga puit on jäänud vaeslapse rolli,” ütles HKHK direktor Riinu Raasuke.

Tislerieriala on HKHKs ja mitmeski teises kutsekoolis puiduerialadest ainus, mida saab õppida pärast põhikooli päevases õppes. Koolitatakse küll ka CNC-pingi operaatoreid, mööblirestauraatoreid, puittoodete tehnolooge jms, kuid seda tehakse töökohapõhiselt või tsükliõppes.

Sel õppeaastal jäi HKHKs vähese huvi tõttu tislerierialal õppegrupp avamata. Õpilaste huvi langus on kestnud juba mõnda aega. Uuele õppeaastale minnakse vastu uue, kolme- asemel nelja-aastase õppekavaga, kuid valitseb ebakindlus, kas sellelegi õppureid leitakse.

HKHK puidu-, ehitus- ja käsitöö osakonna juhtaja Margus Krips ütles, et kui ka sel sügisel õppegruppi avada ei suudeta, võib juhtuda, et Haapsalus tuleb puiduõppele kriips