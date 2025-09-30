Kutsekool laienes Harjumaale

Kuula artiklit, 1 minutit ja 24 sekundit

Haapsalu kutsehariduskeskus (HKHK) viis õppe Läänemaalt välja ning õpetab nüüd hooldustöötajaid ja lapsehoidjaid töökohapõhise õppega ka Harjumaal.

Eelmisel nädalal alustasid HKHK õpetajate käe all töökohapõhist õpet Ida-Tallinna keskhaigla hooldustöötajad. Järgmisel kuul asuvad õppima ka Pirita Südamekodu hooldustöötajad.

HKHK äri- ja sotsiaalteenuste osakonna juhataja Merle Mäesalu meenutas, et eelmisel õppeaastal