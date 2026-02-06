Galerii: Haapsalu tislerid võitsid kutsemeistrivõistlused

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Haapsalu kutsehariduskeskuse tislerite võistkond võitis 5. veebruaril Võrumaal Eesti kutsekoolide tisleri eriala kutsemeistrivõistlused.

Võit on kooli jaoks oluline, sest tisleri erialal on järelkasv viimastel aastatel olnud tagasihoidlik.

Võistlus peeti Võrumaa haridus- ja tehnoloogiakeskuses ning tõi kokku kutsekoolide meeskonnad üle Eesti. Eesmärk oli populariseerida tisleri eriala, arendada noorte oskusi ning pakkuda õppuritele võimalust tegutseda tööeluga sarnastes tingimustes.

Kutsemeistrivõistlus peeti meeskondlikus formaadis ning koosnes eelvoorust ja finaalist. Eelvoorus lahendasid võistkonnad kuus ülesannet, mis hõlmasid nii jooniste lugemist, tööriistade kasutamist, viimistlust, montaaži kui ka seadistusi. Kõik ülesanded olid ajaliselt piiratud ning nõudsid täpsust, head koostööd ja pingetaluvust.

Finaali pääsesid kaks parimat meeskonda – Haapsalu kutsehariduskeskus ja Tallinna ehitusko