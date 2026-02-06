Lääne Elu paberleht laupäeval, 7. veebruaril

Lääne Elu

info@le.ee

Arno Suislep – superstaarist jäämeistriks

Kuueteistkümne aasta eest telesaates „Eesti otsib superstaari” lauljana tuntuks saanud Arno Suislep on viimase kümne aasta pakaselistel talvedel pühendunud hoopis seiklustele merejääl.

Lääne Kaluri varietee avab korraks taas uksed

Märtsis tuleb kunagise Lääne Kaluri varietee trupp endises klubihoones üheks õhtuks kokku, sest viimasest etendusest möödub tänavu 35 aastat.

