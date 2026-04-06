Lääne Elu paberleht teisipäeval, 7. aprillil

Läänemaal kukub rohkem autosid ülevaatusel läbi

Läänemaal kukub tehnoülevaatusel läbi rohkem autosid kui Eestis keskmiselt: aasta esimeses kvartalis ei teinud ülevaatust esimesel korral ära iga kuues Läänemaa ülevaatuspunkti viidud auto.

Jonatan Vseviov: Vene-Ukraina sõja lõpp raputab kõiki

Haapsalu linnavalitsuses Ukraina toetusõhtul rääkis välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov, et sõja lõppemisest tähtsam on see, kuidas sõda lõpeb ning et selle lõpp raputab kõiki.

Okase muuseumis kohtuvad kaunid kunstid

Mis juhtub, kui ühel õhtul kohtuvad muusika, kunst ja tants, saab teada neljapäeval Haapsalus Okase muuseumis. Igal juhul sünnib seal midagi enamat kui kontsert või näitus.