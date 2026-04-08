Lääne Elu paberleht neljapäeval, 9. aprillil

Linnavalitsus nõuab uusima elamuarenduse muutmist
Haapsalu aselinnapea Peep Aedviiru sõnul tahab linnavalitsus, et raudteejaama ja Õhtu kalda vahele plaanitava linna värskeima elamuarenduse Loojangu arendaja viiks oma kavatsused vastavusse kehtiva detailplaneeringuga.
Liivi pood saab ajapikendust
Kohalik omavalitsus ja Lihula tarbijate ühistu leppisid kokku, et Liivi pood jääb lahti vähemalt sügiseni.
Karis vaatab presidenditralli külma kõhuga
Läinud nädalal Haapsalut ja Linnamäed külastanud president Alar Karis rääkis Lääne Elule antud suures intervjuus Läänemaal nähtust, tehisarust, presidendivalimiste trallist ja sellestki, kuidas keegi pole ta välispoliitilisi teadmisi tegelikult kontrollinud.