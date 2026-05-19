Noored jooksevad kutsekoolile tormi

Haapsalu kutsehariduskeskuse direktori Riinu Raasukese sõnul on koolil põhjust rõõmustada, sest õppida soovijaid on rohkem kui varem. Foto Andra Kirna

Reede õhtuga Haapsalu kutsehariduskeskuses (HKHK) lõppenud esimeses vastuvõtuvoorus soovis HKHKs õpinguid jätkata rekordiline arv põhikooli lõpetanud noori.

Direktori Riinu Raasukese sõnul oli esmaspäeva hommikuks laekunud 252 avaldust. „Täna tuli veel mõni juurde,” ütles ta.

Erialadest on kõige huvipakkuvamad turismiteenus ja IT, mis on Raasukese sõnul olnud läbi aastate populaarsed. Tänavu köidavad noori veel ehitustehnoloogia ning sotsiaaltöö ja -teenuste eriala. „See viimane on päris uus eriala ja pelgasime, kas ikka huvi on,” ütles Raasuke. Direktori sõnu