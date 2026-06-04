Galerii: kokaõpilaste lõputöö – chilli con carne’st mulgipudruni

Rahvustoidud Haapsalu kutsehariduskeskuses. Foto: Kaire Reiljan
Rahvustoidud Haapsalu kutsehariduskeskuses. Foto: Kaire Reiljan
Rahvustoidud Haapsalu kutsehariduskeskuses. Foto: Kaire Reiljan
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Läinud nädalal katsid Haapsalu kutsehariduskeskuse (HKHK) tulevased kokad uhke laua, kus seisid kõrvuti mulgipuder, chilli con carne Mehhikost, lasanje Itaaliast, vadjalaste kurgisalat ning muud laia maailma hõrgutised.
Rahvusköökide tundmaõppimine kuulub HKHKs kokkade kutseõppe juurde ning kooli teenindusjuht-kutseõpetaja Kersti Õimi terava silma all kenasti kaetud laud oli kolmanda kursuse rahvusköökide õppeaine lõputöö.
Kutseõpetaja Aili Tervoneni sõnul õpivad tulevased kokad rahvuskööke tundma üsna suures mahus. Tervonen räägib tundides rahvusköökide kujunemisest; et aga