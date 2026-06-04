Galerii: kokaõpilaste lõputöö – chilli con carne’st mulgipudruni

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Rahvustoidud Haapsalu kutsehariduskeskuses. Foto: Kaire Reiljan
Kuula artiklit, 6 minutit ja 50 sekundit
0:00 / 6:50
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 12

 

Läinud nädalal katsid Haapsalu kutsehariduskeskuse (HKHK) tulevased kokad uhke laua, kus seisid kõrvuti mulgipuder, chilli con carne Mehhikost, lasanje Itaaliast, vadjalaste kurgisalat ning muud laia maailma hõrgutised.

Rahvusköökide tundmaõppimine kuulub HKHKs kokkade kutseõppe juurde ning kooli teenindusjuht-kutseõpetaja Kersti Õimi terava silma all kenasti kaetud laud oli kolmanda kursuse rahvusköökide õppeaine lõputöö.

Kutseõpetaja Aili Tervoneni sõnul õpivad tulevased kokad rahvuskööke tundma üsna suures mahus. Tervonen räägib tundides rahvusköökide kujunemisest; et aga

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT