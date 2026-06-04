Veinipidu vallutab taas Karja tänava

Sel aastal seavad veinide maaletoojad end sisse peatänaval. Foto: Kaire Reiljan

Mitu aastat promenaadil toimunud Haapsalu veinipidu kolib tagasi peatänavale.

„Publiku ja maaletoojate soovil,” ütles veinipidu korraldava Haapsalu kultuurikeskuse direktor Triin Jugapuu.

Omal ajal koliti veinipidu peatänavalt kõigepealt kultuurikeskuse ümbrusse ja hiljem promenaadile seetõttu, et tänav jäi veinihuvilistele kitsaks. Nüüd on ala laiendatud ning veinide maaletoojate päralt on Karja tänav Saue tänava ristmikust alates, lisaks Lossiplats.

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Võistlusveine pakub tänavu seitse maaletoojat, vähem kui viimastel aastatel. J