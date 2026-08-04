Põhja- ja Baltimaade müüdid ärkasid koomikseis ellu

Haapsalu kultuurimaja fuajee võttis kuuks ajaks üle Põhja- ja Baltimaade koomiksinäitus ,,Mythbústers”, mida korraldab Läti koomiksikirjastus Kuš! koostöös Põhjamaade ministrite nõukogu esindustega Lätis ja Eestis. Kunstnikud on samuti pärit Põhja- ja Baltimaist.

Näituse kuraatori David Schilteri sõnul on Põhjamaa ministrite nõukogu ka varem kultuuriüritusi ja töötubasid korraldanud, et Lätis Põhjamaade koomikseid tutvustada. Selle raames sündis idee korraldada suurem projekt koostöös Balti riikidega, et tutvustada ja avada rohkem nii Skandinaavia kui ka Balti mütoloogiat ja legende. Kaasatud on samuti kaasaegseid legende nagu Nokia ja IKEA.

Klaasseinal ilutsevad erinevates tehnikates valminud ingliskeelsed koomiksid, mis püüavad tähelepanu nii oma sisu kui ka kujunduse poolest. Autorid on lasknud fantaasial lennata, lubanud loomingusse huumorit ja irooniat.

On nii morne mustvalgeid kui ka värvikirevaid tai