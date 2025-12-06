Haapsalu kultuurikeskust hakkab juhtima Triin Jugapuu

Jaanuarist juhib järgmised viis aastat Haapsalu kultuurikeskust majasenine peaadministraator Triin Jugapuu.

„Tuli üllatusena,” ütles Jugapuu.

Haapsalu linnapea Urmas Suklese sõnul sai Jugapuu valikul määravaks see, et ta tunneb kultuurimaja süsteemi ja on tasakaalukas. „On kultuurikeskuse hea kuvandi jajärjepidevuse jätkaja,” ütles Sukles.

Sama kinnitas kultuurikeskuse eelmine direktor Gülnar Murumägi. „Ta teab, mida teinud oleme, tagab järjepidevuse,” ütles Murumägi.

Veel tõi Sukles välja, et Jugapuu on hea ideede generaator ja hoiab personali. Kindlasti on Jugapuul plaanis kultuurikeskusse tuua suuri konverentse, mis Haapsalut ka kaugemal tutvustaksid. Nii on kultuurikesk