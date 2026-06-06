Haapsalus saab jälle kinos käia

Haapsalu kino. Foto: Juhan Hepner

Kuigi aparatuuri tehniline rike ähvardas haapsallased jaanipäevani seanssideta jätta, osutus viga kardetust väiksemaks ja eilsest saavad linlased jälle kinos käia.

„Kõik on korras ja ootame kõiki kinno,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Triin Jugapuu Lääne Elule. Jugapuu sõnul ei olnudki rike nii tõsine, kui arvati, ja midagi ei olnudki katki. „Kui lihtsas keeles seletada, siis aparatuuri hoolduse käigus oli kogemata vale nuppu vajutatud ja see nupuvajutus ei võimaldanud esialgu ka tuvastada, mis aparatuuril viga on,” ütles Jugapuu.

Mai lõpus teatas Haapsalu kultuurikes