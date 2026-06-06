Miki-Hiir suvitab raekojas

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Miki-Hiir raekojas. Foto: Juhan Hepner

Roman Haavamäe originaalskulptuuride Tiit Moori loodud puitkoopiad Miki-Hiir, krokodill ja marabu suvitavad tänavu Haapsalu raekojas.

Raekojas on saja-aastast kuurordielu tutvustav näitus „Murtud karkude linn”, kus Moori skulptuurid annavad edasi tükikest Aafrika ranna melust. „Haavamäe originaalskulptuurid olid 1930. aastatel ikooniline osa Haapsalu rannaelust ja neid on näha paljudel meieni jõudnud fotodel,” selgitas teadur-kuraator Kadri Laur.

Uuesti Aafrika randa inimesi rõõmustama jõuavad kujud järgmisel suvel.

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Näitus „Murtud karkude linn” on raekojas avatud 30. a