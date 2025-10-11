Murtud karkudega otse suvitusellu

Haapsalu raekojas neljapäeval avatud näitus „Murtud karkude linn” viib külastaja teise maailmasõja eelsesse Haapsallu suvitusellu.

Murtud kargud on näituse kontekstis need, mille Haapsalu supelasutustes peatuv suvitaja on kõrvale heitnud, sest tervenenuna pole tal neid lihtsalt enam tarvis – nii nagu skulptuur „Kepimurdja”, kus mudas tervenenud mees