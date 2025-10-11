Anton Pärn: eestlased on muuseumirahvas

Haapsalu muuseumisuvi tõi sel aastal mitu uut näitust ja põnevat konverentsi. See annab põhjuse küsida sihtasutuse Läänemaa muuseumid juhilt, arheoloog Anton Pärnalt, kas tal on alati kiire. „Mulle meeldib tegutseda ja tihtipeale see siis nii ongi,“ ütles ta.

Kui palju on teil praegu erinevaid rolle?

Pere – abikaasa, isa ja vanaisa – need rollid ei kao kuhugi.

Aga töö juures