Muuseumiöö helid hoidsid inimesi muuseumis

Laupäeval toimunud muuseumiööl „Öös on hääli” külastas SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumide viit muuseumi 1622 inimest.

Tänavu olid muuseumiöö korraldajad pannud muusuemid valiku ette, kas hoida uksed lahti kella 21 või 23ni. Kuna neli muuseumi olid avatud ka päeval, oldi õhtul avatud kolm tundi. Linnusemuuseum oli päeval suletud ja avas uksed muuseumiööks kell 18–23.

Lühem lahtiolekuaeg mõjutas ka külastatavust, mis jäi mullusele muuseumiööle alla – eelmisel aastal, mil muuseumid olid kauem lahti, külastas viit muuseumi kokku 1734 inimest. Samas viibiti tänavu muuseumides ehk kauem, sest häälte kuulamine nõuab aega. Näiteks Ants Laikmaa muuseumis veetsid mõned külastajad üle kahe tunni.

Aktiivseim külastusaeg oli raudtee- ja sidemuuseumis ning Laikmaa muuseumis kell 18–19, seevastu Haapsalu raekotta tuldi hiljem, kell 19.30–21. Muuseumiöö pilet maksis 1 €.

Külastajate arvud muuseumiööl:

Haapsalu linnus – 816

Raudtee- ja sidemuuseum (sh huvisõidurong Peetrike) – 250

Haapsalu raekoda – 205

Iloni Imedemaa – 230

Ants Laikmaa muuseum – 121