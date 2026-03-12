Galerii: May Aavasalu üllatab jälle

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 12

May Aavasalu_Kaire (31) May Aavasalu näituse avamine. Foto: Kaire Reiljan May Aavasalu_Kaire (1) May Aavasalu näituse avamine. Foto: Kaire Reiljan May Aavasalu_Kaire (3) May Aavasalu näituse avamine. Foto: Kaire Reiljan

„Kas nägu on veel identiteet – või juba liides?” küsib kunstnik May Aavasalu Haapsalu kunstikooli galeriis teisipäeval avatud näitusel „Maskid ja profiilid”.

Seitse üleelusuurust maski, mis kunstikooli galeriisse astujat tervitavad, ei kujuta konkreetseid inimesi, vaid seisundeid või rolle, mida igapäevaelus kanname. Maski tahab saab peitu pugeda – näidata end sellisena, nagu näidata tahame. Vahel ei tea me isegi seda, kas maski taga on päris inimene. „Me ei tea, kes meid petab ja kes on aus inimene,” ütles Aavasalu näituse avamisel.

Eriti kerge on pettuse ohvriks langeda digimaail