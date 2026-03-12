Tänavaküsitlus: mis kell peaks koolipäev algama?

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 8

Mis kell peaks koolipäev algama?

Aivo

Praegu on nii, et eriti väikestel koolipõnnidel tiritakse tekk juba esimese kukelauluga pealt ja krauhti koos ema-isaga uksest välja. Koolipõnn peab kõik õppetükid läbima, pärast ruttab huviringidesse ja kui ta siis tühjaks pigistatuna lääpa-lääpa koju jõuab, on ema-isa juba ammu seal. Vanemad saavad oma töö eest palka, aga pisipõnni pikk päev ei too midagi sisse, pigem tuleb peale maksta. Mina küll ei tahaks tänapäeval koolilaps olla.



Angela

Ma arvan, et 8.10, sest lapsed jäävad muidu liiga kaua telefonidesse ja tulevad siis pea laiali otsas kooli, kui vanemad lähevad kaheksaks tööle.



Andres

