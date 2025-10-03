Muuseum tähistab kuurordi aastapäeva näitusega „Murtud karkude linn”

Kuula artiklit, 2 minutit ja 26 sekundit 0:00 / 2:26

Haapsalu kuurordi juubeliaasta puhul saab järgmisest nädalast Haapsalu raekojas näha näitust „Murtud karkude linn“, mis täiendab linna ajaloost rääkivat püsinäitust „Kuurortlinna teejuht“.

Sel aastal möödub 200 aastat ajast, mil dr Carl Abraham Hunniuse juhtnööride järgi rajati Haapsalus esimene mudaravila. Seda sündmust peetakse Haapsalu kuurordi sünniks. Selleks puhuks loodud näitus „Murtud karkude linn” avatakse 8.-10. oktoobril Haapsalus toimuva rahvusvahelise Euroopa spaade ja balneoloogia kongressi raames 9. oktoobril kell 14.

Artikkel jätkub peale reklaami

„Murtud karkude linn“ keskendub Haapsalu rikkalikule suvituselule, pannes rõhku just inimeste kogemustele. Pooleks murtud kargud sümboliseerivad tervist ja mudaravi edukust. Aga mida tehti Haapsalus siis, kui ei viibitud mudaravilates? Sellest näitus räägibki.

Näitusel saab ka ise käed külge panna. Näiteks saavad külastajad õnne ja oskusi testida mitmesugustes laua- ja kaardimängudes ning kogeda Haapsalu rikkalikku kohvikukultuuri. 1920. aastate alguses oli tõsine plaan rajada Haapsallu Monte Carlot meenutav mängupõrgu – ka sellega seotud hirmud ja ärevused on näitusel kajastatud.

Avame ka rannatoa, kuhu oleme üles seadnud Paralepa rannas populaarse seltskonnamängu – koroonalaua. Samuti saab seal tutvuda Haapsalu kaunistamise seltsi asutajaliikme Roman Haavamäe elutöö ja loominguga. Külastajatele on välja pandud Tiit Moori skulptuurid, mis on saanud inspiratsiooni Haavamäe loodud Aafrika randa kaunistanud puuskulptuuridest.

Kuigi tegemist on näitusega, kus keelumärke on üritatud teadlikult vältida, on näitusel ka eksponaadid, mida saab vaadata ainult silmadega. Üks neist on esimest korda avalikkuse ette jõudev Roman Haavamäe skulptuuri „Tulekandjad“ kipsmudeli fragment, mis on valminud aastatel 1934-1935. Säilinud on skulptuuri büst, millele on hiljutisel restaureerimisel oma kohale tagasi kinnitatud pea kohale sirutatud käsivars. Dolomiidist valminud kaks skulptuuri asusid Haapsalu promenaadil kuursaali läheduses, kuid hävisid 1939. aastal seoses Punaarmee saabumisega.

Näitus „Murtud karkude linn“ jääb avatuks 30. augustini 2026.