Õpiränne viis Kullamaa ja Risti õpilased Türki

Viis Kullamaa-Risti keskkooli õpilast käisid sügisel Türgis Erasmus+ projektikohtumisel.

Kullamaa-Risti kool osaleb kool Portugali, Türgi ja Leedu õpilastega Erasmus+ projektis „Call for nature” („Looduse kutse”).

Kui Portugalis käisime Risti põhikooli õpilastega kevadel, siis nüüd, mil Risti ja Kullamaa kool on ühendatud, läksime Türki juba ühise meeskonnana, kaasas kaks õpilast Risti ja kolm Kullamaa õppekohast, saatjateks Kail Visla ja Siret Kesküla.

Viibisime Türgis kaheksa päeva. Esimese päeva veetsime Istanbuli vaatamisväärsustega tutvudes ja edasi liikusime Kütahya linna, kus meid võttis vastu Dervis Pasa Kurtulus Orta Okulu nimeline kool.

Selles koolis õpib väga paljudest rahvustest õpilasi. Sealsed õ