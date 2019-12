Euroopa noorsootöötajad õppisid Roostal maailma muutmist

Roosta puhkekülas korraldati detsembri algul Erasmus+ treening. Kümne päeva jooksul õppisid osalised poliitiliste strateegiate koostamist ning seda, kuidas suuri ideid ka ametlikult ellu viia.

“Projekti peamiseks eesmärgiks oli aidata mõista kuidas erinevad poliitikad kujunevad ning milline näeb välja poliitikate väljatöötamine ning elluviimine,” ütles projektijuht Helena Heidemann. “Koolitust alustasime poliitika ja poliitilise elu mõistest ja selle tähendusest ning liikusime järjest edasi ning teemaga sügavamaks. Näiteks käisime läbi erinevad poliitilised korraldused ning nende omadused, rääkisime sotsiaalsetest konfliktidest ning nende lahendamisest, kodanikuühiskonnast ja aktiivseks kodanikuks olemisest,noorsootööst ja noorte osalusest poliitilises elus, propageerimisest ja lobitööst, kommunikatsioonist ning sõnumi edastamisest.”

Üks suur osa koolitusest oli manifesti koostamine – iga päeva teises pooles kogunesid manifestigrupid, et analüüsida ning koostada päevakajane manifest.

“See on ka projekti kõige suurem väljund ning tegevus, millega osalejad nüüd juba oma koduriigis jätkata saavad,” lausus Heidemann.

Kokku koostati viis manifesti: suurendada noorte töövõimalusi läbi ettevõtluse toetamise; pagulaste integreerimine ühiskonda; plastiku kasutamise vähendamine; noorte tööpuuduse vähendamine; noorte sotsiaalne mobiilsus.

“Usun, et just manifesti koostamine oli osalejatele ka kõige meeldejäävamaks projekti osaks. Just see andis neile kõige rohkem võimalust omavahel koos töötada, avatada erinevate riikide hetkeprobleeme ja poliitilist olukorda ning ise midagi ära teha,” ütles Heidemann.

Kogu projekt toetus mitteformaalsele õppele. See tähendab, et kogu projekti vältel ei olnud mitte ühtegi loengu-tüüpi koolitust. Kogu tegevus oli aktiivõppel põhinev ning osalejad arutlesid ning mängisid mitmeid situatsioone ja olukordi ise läbi. Kasutasime nii teatri meetodit, grupiarutelusid, simulatsioone kui ka mänge.

MTÜ Discovering Opportunities korraldatud projekt “Participatory Europe” oli osa projektidegrupist, mida viidi läbi Euroopa eri riikides eesmärgiga teha noorte hääl ühiskonnas kuuldavamaks ning õpetada neile, kuidas muudatuste ideedega ka avalikkuse ette jõuda ning neid eelnõuna vormistada.

Projektis osales 28 inimest 12 riigist – Eestist, Türgist, Horvaatiast, Leedust, Itaaliast, Portugalist, Rumeeniast, Bulgaariast, Hispaaniast, Kreekast, Tšehhist ja Slovakkiast.

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Erasmus+ programmist.

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014–2020, mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte haridus-, spordi- ja noortevaldkonnas. Noortevaldkonnas toetatakse Erasmus+ programmi kaudu noorte osalust, ettevõtlikkust ja eneseteostust, tugevdatakse noorsootöö kvaliteeti ja rahvusvahelistumist ning soodustatakse noortepoliitika arengut.

Fotod: Annely Kadela