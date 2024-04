Lääne Elu paberleht laupäeval, 27. aprillil

Lääne-Nigula vald peab aru andma

Õiguskantsler ootab Lääne-Nigula vallalt selgitusi, miks toetab vald erinevalt munitsipaal- ja erahuvikoolides õppivaid lapsi. Lääne-Nigula vallal oma huvikoolid puuduvad, mistõttu saavad valla lapsed huviharidust teiste omavalitsuste huvikoolides või erahuvikoolides.

Liivi jõe särjed valisid kõige ilusama kalamehe sööda

Eelmine laupäev tõi Kullamaa jahi- ja kalameeste seltsi mehed Liivi kevadiseks kalarändeks alla lastud paisu juurde särjepüügivõistlust pidama. Võistupüüdmine on mõeldud seltsi jahihooaja lõpu mõnusaks seltskondlikuks ajaviiteks. Võistluse võitja on see, kes püüab Liivi jõest välja kõige suurema särje.

Oru naised ootavad lugusid törlöndikeetmisest

Eesti rahvakultuuri keskuse näituse „Pärand elab“ avamine pani Oru kandi naised otsima oma kodukoha pärandit. Näitust Oru kultuurisaalis tutvustanud Eesti rahvakultuuri keskuse vaimse kultuuri pärandi osakonna spetsialisti Epp Tamme sõnul on ta Eestis ringi liikudes märganud, et kõik ei ole mitte ainult halvasti ja kombed ununemas, vaid vanad olulised asjad tulevad tagasi.