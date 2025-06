Lääne Elu paberleht laupäeval, 28. juunil

Kuula artiklit, 1 minutit ja 11 sekundit 0:00 / 1:11

Martna kooli remont läheb arvatust kallimaks

Lääne-Nigula vallavolikogu esimehe Mikk Lõhmuse sõnul läheb Martna kooli remont arvatust üle poole miljoni euro kallimaks. Kui prognoosi järgi maksnuks see 2,1 miljonit eurot, siis tegelikkuses läheb töö maksma 2,8 miljonit eurot. Lääne-Nigula volikogu andis eelmisel nädalal loa planeeritust rohkem laenu võtta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Läänlased teevad tantsupeol ajalugu

Üldtantsupeole sõitvad kaitseliidu Lääne maleva tantsijad teevad ajalugu, sest teadaolevalt on see üldse esimene kord, kui peomurul keerutab jalga kaitseliidu rahvatantsurühm. Kaitseliidu liikmeid tantsib paljudes teisteski rühmades, kuid Lääne maleva tantsurühm eristub selle poolest, et seal tantsivadki ainult kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, noorkotkad või kodutütred.

Ta kõndis hallil lõpmata teel

Täna möödub sada aastat Gunnar Ollo sünnist. Juba eluajal peeti teda Haapsalu legendiks. Veidi küll omamoodi, aga legendiks ikkagi. Legendiks saanu tavaliselt ise ei tea, et ta legend on. Gunnar seega ei teadnudki, et ta Gunnar on. Tähendab, et selline Gunnar, nagu ta meile paistis.