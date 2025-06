5 uut makseviisi, mis on netikasiinodesse ilmunud

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Foto: pexels

Artikkel jätkub peale reklaami

Netikasiinode maailm areneb iga aastaga edasi ja sellega koos tuleb turule ka uusi teenuseid: eelkõige makseteenuseid, mis muudavad seda, kuidas mängijad saavad kasiinos tehinguid teha. Kuigi ka traditsioonilised makseviisid on endiselt veel olemas, ei saa salata, et see, kuidas netikasiinodes tehinguid tehakse, on nüüdseks täiesti muutunud. Toome esile 5 uut makseviisi, mis on hakanud siin-seal pead tõstma.

Trumopay

Üks kõige üllatavamaid uustulnukaid on Trumopay. Tegemist on uudse makselahendusega, mis loodi Soomes ja seda suisa spetsiaalselt Pay N Play kasiinode jaoks. Teenus töötab oma sisult sarnaselt Trustlyga, lastes mängijatel teha sissemakseid internetipanga vahendusel.

Trumopay võlu seisneb aga selle Soome juurtes. Nimelt on paljud Eesti netikasiinod samuti suunatud Soome mängijatele ja seega on Trumopay sellistes portaalides eelistatud. Teenus on integreeritud Soome pankadega ja sobib seetõttu kohalikele mängijatele paremini. Muidu kasutab teenus ka Open Banking lahendust, mis on juba ka paljudele Eesti mänguritele tuttav.

Volt

Selle teenuse puhul ei ole tegemist kullerteenusega Wolt, vaid hoopiski makselahendusega. Volt kasutab samuti Open Banking lahendust, kuid toetab üle-euroopalisi tehinguid tänu Instant SEPA lahendusele.

Volt on laineid löömas eelkõige tehingute kiiruse tõttu. Tehingu suurusest olenemata töödeldakse makseid praktiliselt hetkega, mis mõistagi meeldib nii Soome kui ka Eesti mänguritele.

Veel üks põhjus, miks Volt on saanud üsna palju kiita, on selle andmekaitse, mis on teadupärast levinud probleem enamiku teenuste puhul (ning politsei hoiatab inimesi samuti pettuste eest regulaarselt). Volt ei salvesta inimeste makseandmeid ning pangatehingud on krüpteeritud, mis tähendab, et kõik tehingud on turvalised.

Zimpler Go

Zimpleri nimi on Eesti kasiinode makseviiside seas juba levinud, aga ettevõte uuendas teenust veelgi, tulles välja Zimpler Go lahendusega. Sisult on tegemist endiselt Pay N Play lahendusega, mis on seetõttu levinud registreerumisvabades kasiinodes. Mis aga Zimpler Go teenust eristab, on selle eriline rõhk vastutustundliku mängimise tööriistadel. Maksevoogu on juba sisse ehitatud erinevad funktsioonid nagu kulutuslimiidid või ligipääs enesevälistusele. Just seetõttu on tegemist ideaalse lahendusega Soome ja Eesti kasiinode jaoks, kus turvaline mängimine on esiplaanil.

Sarnaselt teiste kiirmaksesüsteemidega töödeldakse ka Zimpler Go tehinguid mõne hetkega ning väljamaksed laekuvad samuti kiirelt.

Brite

Rootsi on juba aastaid tuntud oma makselahenduste poolest. Üks Rootsi üllitis kannab nime Brite ning see loodi tegelikult Trustly endiste töötajate poolt. Brite on tänaseks väga levinud paljudes uutes Eesti kasiinodes ja seda põhjusega. Kusjuures kohati näib isegi, et Trustly on tagaplaanil, kuna Brite on kiirelt saamas populaarsemaks.

Brite on kasutajasõbralik ja laseb makse kinnitada vaid mõne hetkega. Ehkki teenus pärineb Rootsist, on kõik Eesti suurpangad teenuses esindatud ja seega ei ole enamikul Eesti mänguritel Brite’i kasutamisega mingeid probleeme.

Teenus on Rootsi Finantsinspektsioonis litsentseeritud (ja on kirjas ka Eesti Finantsinspektsioonis) ja seetõttu ei pea ka kartma teenuse legitiimsuse või turvalisuse pärast.

Finshark

Finshark on veel paljudele tundmatu nimi, aga see jällegi Rootsist pärit teenus on tasapisi hakanud tuntust koguma. Sarnaselt teiste teenustega kasutab Finshark samuti Open Banking makselahendust ja seetõttu on tehingud kiired, lihtsad ning läbipaistvad.

Kuigi kõik teenused keskenduvad privaatsusele, on Finsharki andme-eetika viinud uuele tasemele. Ettevõte ei säilita andmeid, kasutaja kontrollib ise kogu makseteekonda ning tehingu sooritamiseks töödeldakse rangelt vaid vajalikku infot, mitte midagi muud.

Muidu on aga Finshark vägagi sarnane eelmainitud Volt või Trumopay teenustega, võimaldades samamoodi kiireid veebitehinguid.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!”