Lääne Elu paberleht teisipäeval, 19. mail

Haapsalu hakkab parkimist korraldama

Haapsalu linnavalitsus on välja kuulutanud hanke, et suveks taas parkimiskontroll linna tuua. Mis ajast kontrolörid tööle hakkavad, Haapsalu aselinnapea Peep Aedviir öelda ei osanud. Tema sõnul sõltub see eelkõige sellest, kui ruttu on parkimist korraldav ettevõte valmis kontrolliga alustama. „Soov on, et ideaalis 1. juunist,” ütles Aedviir.

Noored jooksevad kutsekoolile tormi

Reede õhtuga Haapsalu kutsehariduskeskuses (HKHK) lõppenud esimeses vastuvõtuvoorus soovis HKHKs õpinguid jätkata rekordiline arv põhikooli lõpetanud noori. Direktori Riinu Raasukese sõnul oli esmaspäeva hommikuks laekunud 252 avaldust. „Täna tuli veel mõni juurde,” ütles ta.