Herjava avarii istung lükkus taas edasi

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Haapsalu kohtumaja. Foto: Juhan Hepner

Poolteist aastat tagasi Herjavas noormehe surmaga lõppenud avarii kohtumenetlus lükkus taas edasi. Uus kohtuistung toimub 3. augustil.

Teisipäeval toimuma pidanud istung lükkus kohtu pressiesindaja Jaanika Maasiku sõnul edasi, sest süüdistatava Andrei Škenini kaitsja haigestus.

Istung on juba korduvalt edasi lükkunud. Eelistungil jaanuaris otsustas kohus, et arutamine algab 31. märtsil, kuid sel istungil ei saanud süüdistatav oma tervisliku seisundi tõttu osaleda, mistõttu määrati uueks istungi ajaks 1. juuni. Sel kuupäeval toimus kinniste uste taga taas eelistung, kus ar

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