Tänavaküsitluse video: kellest võiks saada järgmine Eesti president?

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Kellest võiks saada järgmine Eesti president?

Viktor

Mina arvan, et võibolla Helme. Ta on hästi jutukas ja teab palju asju.



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Krista

Tegelikult võiks Ülle Madise. Ta on selline rahulik ja tark.



Taimi

Mina tahaksin, et Alar Karis oleks edasi. Väga sümpaatne inimene.



Sirje

Ma ei ole sellele ausalt öelda üldse mõelnud. Selline kammajaa käib selle ümber. Karis oleks võinud täiesti jääda. Ei oska pakkuda.



https://youtu.be/Teqv51sn47Y

Elin

Kui teaksin, kes kandideerivad, siis oskaks öelda. Poliitik