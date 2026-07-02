Tänavaküsitluse video: kellest võiks saada järgmine Eesti president?

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Kellest võiks saada järgmine Eesti president?

Viktor
Mina arvan, et võibolla Helme. Ta on hästi jutukas ja teab palju asju.
 

 

 

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Krista
Tegelikult võiks Ülle Madise. Ta on selline rahulik ja tark.
 

 

 

 

 

Taimi
Mina tahaksin, et Alar Karis oleks edasi. Väga sümpaatne inimene.
 

 

 

 

 

Sirje
Ma ei ole sellele ausalt öelda üldse mõelnud. Selline kammajaa käib selle ümber. Karis oleks võinud täiesti jääda. Ei oska pakkuda.
 

 

 

https://youtu.be/Teqv51sn47Y

 

Elin
Kui teaksin, kes kandideerivad, siis oskaks öelda. Poliitik

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