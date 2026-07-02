Tänavaküsitluse video: kellest võiks saada järgmine Eesti president?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 28 sekundit
0:00 / 2:28
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7
Kellest võiks saada järgmine Eesti president?
Viktor
Krista
Taimi
Sirje
Elin
Viktor
Mina arvan, et võibolla Helme. Ta on hästi jutukas ja teab palju asju.
Artikkel jätkub peale reklaami
Krista
Tegelikult võiks Ülle Madise. Ta on selline rahulik ja tark.
Taimi
Mina tahaksin, et Alar Karis oleks edasi. Väga sümpaatne inimene.
Sirje
Ma ei ole sellele ausalt öelda üldse mõelnud. Selline kammajaa käib selle ümber. Karis oleks võinud täiesti jääda. Ei oska pakkuda.
https://youtu.be/Teqv51sn47Y
Elin
Kui teaksin, kes kandideerivad, siis oskaks öelda. Poliitik
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam