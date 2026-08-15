Hannes Rumm: kas Ülle Madiset ähvardab Lennart Meri saatus?

Dramaatilist pealkirja tuleb kohe täpsustada: kas presidendikandidaat Ülle Madiset ähvardab riigikogus sama saatus, mis tabas Lennart Meri 1996. aastal?

Võrdlus 1996. aastaga on kohane, sest toona valiti presidenti esimest korda nende reeglite järgi, mis kehtivad tänase päevani. See tähendab, et esimesed valimisvoorud toimusid riigikogus. Poliitikud teadsid, et kui ükski kandidaat seal 68 häält kokku ei saa, kandub valimine edasi valijameeste kogusse, kus lisaks riigikogu liikmetele osalevad ka omavalitsuste esindajad.

Tänavu kurdetakse, et valimised on lähedal, aga kandidaate pole ning korralikku avalikku arutelu ei toimu. Ka 1996. aastal sai kampaa