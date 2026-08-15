Uus Valge Daam tuleb nüüdisaegse ooperina

Tuleva aasta Valge Daami lavastuse toob nüüdisaegse ooperina publiku ette näitleja ja lavastaja Tiit Palu, kes tahab ühendada Valge Daami legendi kaunitari ja koletise muinasjutuga.

Uue Valge Daami vabaõhuetenduse leidmiseks välja kuulutatud loomingulisel konkursil valis komisjon välja näitleja ja lavastaja Tiit Palu ideekavandi „Haapsalu Kaunitar ja Koletis.”

„Konkursile laekus viis tööd, vestlesime kolmega ja valisime Palu oma, sest tal oli kõige selgem nägemus ja see vastas ka meie ootustele,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Triin Jugapuu.

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Kuueliikmelisse komisjoni kuulusid Jugapuu kõrval Anneli Aken, Ilona Aasvere, Mairi Grossfeldt, Marika Aedviir ja Karel Rahu, kes kõik on suuremal või vähemal määral seniste vabaõhulavastuste sünni juures olnud.

Teisi konkursile saadetud ideekavandeid iseloomustas Jugapuu sõnadega, et need olid