Valge Daami aeg toob traditsioonid kokku

Tänavune Valge Daami aeg täidab Haapsalu käsitöölaada, kontsertide, vabaõhulavastuse, rannarootslaste ja pitsipäevaga.

„Igale maitsele midagi, tegevusi on tervele perele,” ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Triin Jugapuu.

Valge Daami aja avab järgmise reede, 28. augusti õhtul kell 18 kõlakoja juures toimuv rahvapidu, kus esinevad Puuluup ja Silver Sepp.

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Enne nende esinemist toimuvad aga töötoad. Jugapuu loetles, et töötubadega on väljas Iloni Imedemaa, kunstiakadeemia ja raamatukogu. Rannarootsi muuseumi töötoas saab tutvuda hiiu kandlega. Kas ka Puuluubi mängijad Marko Veisson ja Ramo Teder seal hiiu kannelt õpetamas on, Jugapuu veel lubada ei julgenud. „Kui nad kohal on, siis ikka,” ütles Jugapuu.

Samal ajal õpetab Silver Sepp fantaasiapille tegema. „Sepp on tuntud, et valmistab igast asjast pilli. Ta on lubanud aktiivsemad pillivalm