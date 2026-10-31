Erkki Bahovski: kõne Putinile – rohkem küsimusi kui vastuseid

Soome presidendi Alexander Stubbi ja Norra peaministri Jonas Gahr Støre ühine telefonikõne Helsingist Vene režiimi juhile Vladimir Putinile sel nädalal tekitas oodatult tormi ja hulga küsimusi, millele pole tänaseni selgeid vastuseid.

Esimene küsimus on, miks just need kaks riiki. Et Helsingis kohtus Põhjamaade nõukogu, võinuks ju eeldada, et Putinile helistama kutsutakse vähemalt ka Rootsi ja Taani. Kuid Rootsil pole praegu toimivat valitsust ja Taani võidi kõrvale jätta lihtsalt sellepärast, et Oslo kohtumine, kus osales ka Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff, toimuski Norras. Siit võib mõista ka Taani peaministri Mette Frederikseni pahameelt, et tema riik kohtumiselt kõrvale jäi.

Vandenõuteooria võib aga punuda teemal, kes teadsid kõnest ja millal nad sellest teada said. On märkimisväärne, et telefonikõnest päev varem kirjutas Helsingin Sanomate peatoimetaja Erja Yläjärvi kolumni, kus küsis, millal kavatseb Stubb Moskvasse helistada. Järgmisel päeval see juhtuski. Kas juhus?

Artikkel jätkub peale reklaami

Soome peaminister Petteri Orpo teadis kõnest varem, kuid ilmselt mitte seda, et kõne leiab aset nii kiiresti. Jonatan Vseviov ütles ETV saates „Ringvaade”, et Eestigi teadis kõnest varem. Kas kõ