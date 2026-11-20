Rahva Raamatu poolt korraldatud aasta raamatu konkursil kuulutati eesti autori ilukirjandusliku teose arvestuses parimaks Piret Jaaksi „Päikeseuskujad“.

Jaaks kirjutas ühismeedias, et võit tuli üllatusena." Rõõm ja ehmatus käsikäes, kõne tuli koha peal improviseerida ning sai meeldivalt kohmakas," kirjeldas ta. "On üsna tähelepanuväärne, kui auhinna võidab lugu väikese rahvakillu saatusest tillukesel Vormsi saarel," lisas ta.

„Päikeseuskujad” on poeetiline rännak kahe Vormsi, Ussisaare rannarootslastest õe – Maria ja Ida – ellu 1812. aasta suvel. Raamatu andis välja kirjastus Varrak, rannarootsi ajaloo osas oli konsultandiks Ivar Rüütli ja teose toimetas Anu Saluäär.

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