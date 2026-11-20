Lääne-Nigula kihelkonnaraamatu teine osa on trükivalmis ja jõuab uuel aastal lugemislauale.

Koostaja Mikk Lõhmuse sõnul läheb raamat ilmselt järgmise nädala alguses trükki. „Ühel hetkel tuleb joon alla tõmmata – muidu muudkui loed ja loed ning kogu aeg leiad midagi, mida muuta,” ütles ta.

Kihelkonnaraamatu teine osa võtab kokku perioodi 1940. aastast kuni Eesti taasiseseisvumiseni. „Ei tahtnud 1990. aastatest väga kirjutada, sest iga ajaloosündmuse mõistmiseks oleks vaja mingit ajaloolist perspektiivi,” märkis Lõhmus. „Kuigi näiteks koolijuhtide ja kirikuõpetajate nimekiri ulatub tänapäevani välja.”

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