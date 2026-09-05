Bussiootajad hakkavad ajalugu nägema

Taebla selts küsib Lääne-Nigula vallavalitsuselt luba katta Taebla ja Priguldi bussiootepaviljonide klaasseinad kleebistega, kus on kujutatud Taebla asula ja kooli ajalugu puudutavad fotod ning tekst.

Seltsi juhatuse liikme Mikk Lõhmuse sõnul tõukus idee sellest, et näiteks Turbas ja mujal Saue vallas on bussipaviljone kleebistega nii kaetud.

„Bussiootepaviljonid näevad praegu näotud välja, on mustad ja lihtsalt koledad. Mõte oli panna Priguldisse Taebla kooli ajalooga seotud fotod ja paviljoni seinale kirja kooli ajalugu, et bussi ootavail õpilastel oleks midagi lugeda,” rääkis Lõhmus. „Bussi ootamine võiks ka olla hariv, mitte lihtsalt määrdunud klaasseinte vahtimine.”

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