Kes selle tamme istutas: vanad sõbrad puishortensiad

Puishortensia on Eesti aedades ammu kodunenud hea tuttav ja kui räägitakse hortensiast, siis esimesena seostubki sellega paljude teadvuses just puishortensia. Olen palju kordi mõelnud, millise trikiga see niipidi saab olla, sest tegelikult jõudis maailma iluaiandusse Aasia päritoluga aedhortensia palju varem. Puishortensia avastati alles 1900. aastal Põhja-Ameerika hõredatest metsadest ja siis läksid veel mõned kümnendid, enne kui ta entusiastide katseaedadest tavalistesse koduaedadesse levida jõudis. Minu lapsepõlves 1980. aastatel oli igatahes puishortensia põõsas iga endast lugupidava koduaedniku aias olemas.

Arvan, et siin on mängus asjaolu, et juurevõsudega laienevat puishortensia põõsast on väga lihtne paljundada. Seal polegi muud, kui põõsa servas labidas maasse lüüa ja tükk välja kangutada. Uude kohta kasvama panna, ja läheb. Aedhortensiaga nii lihtsalt ei saa, see juba niisugust mätast ei moodusta, millest võsusid saaks kaevata. Et nõukogude ajal kuigi palju aiandeid ei oln