Lestasaak on Läänemaal ka tänavu väga kehv

Läänemaa kalameeste lestasaak on vilets juba mitmendat aastat. Kalurid näevad võimaliku põhjusena, et võõrliik ümarmudil on lesta välja tõrjunud, aga teadlase sõnul on lesta kehva käekäigu kõige suurem põhjus Läänemere hüdroloogiline seisund.

Nõva kandi kalamees Aivar Oruste ütles Lääne Eluga kolmapäeval Nõva sadamas kohtudes, et sai äsja selle hooaja kõige kehvema saagi: ühe kilo lestakala võrgu kohta. Oruste sõnul on tema tõsisem lestahooaeg reeglina jaanipäevast poole septembrini.

Kala on tänavu küll vähe olnud, aga Orustele on auasi, et Nõva sümboliks olev lest, mis on nii praeguse osavalla kui ka varasema valla vapil, kohalikus kohvikus iga päev ikka lauale jõuab.

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Lestasaak ei ole Oruste sõnul aga juba mitu aastat kiita. „Kümme või 15 aastat tagasi oli nii, et kui kala oli ühes võrgus vähem kui kümme kilo, ütlesid kalamehed, et pole mõtet merele minna. Nüüd saadakse kaks kilo võrgu kohta ja minnakse samal õhtul uuesti võrke panema,” rääkis ta.

Värsket lesta Oruste ei m