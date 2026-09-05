Erkki Bahovski: Ülle Madise raske teekond presidendina

Riigikogus 71 poolthäält ja Ülle Madise valiti kolmapäeval järgmiseks Eesti vabariigi presidendiks. Lõpp hea, kõik hea, võiks mõelda. Paraku pole poliitikas enamjaolt kõik must-valge ja võib pakkuda, et Madiset ootab ees pigem teatud Kolgata tee kui pidulik marss Kadriorus.

Sest kui vaadata, missuguse poliitilise jandiga said hakkama nii Keskerakond kui ka EKRE, on selge, et Madise teekond presidendina ei saa olema lihtne. Esmalt keeldus Keskerakond osalemast presidendivalimistel, hoidudes sedelite laskmisest valimiskasti. Võib aru saada, et presidendivalimiste kord ei meeldi, kuid riigikogu liige peaks andma poliitilist eeskuju ja olema poliitiliselt aktiivne.

EKRE aga jauras Toompeal, kutsudes kokku piketi presidendivalimiste korra vastu, nõudes presidendi otsevalimist rahva poolt. See nõue on igati arusaadav. Olen ka ise juba sel arvamusel, et pigem tuleks president otse valida, arvestades, et meil jääb kandidaatidega tutvumiseks liiga vähe aega ja kaks eelmist korda on presid