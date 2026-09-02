Ülle Madise on Eesti uus president

Kuula artiklit, minutit ja sekundit 0:00 / :

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 5

Riigikogu valis tänasel erakorralisel istungjärgul Vabariigi Presidendiks Ülle Madise, keda toetas salajasel hääletusel 71 Riigikogu liiget.

Valituks tunnistamiseks oli presidendikandidaadil vaja Riigikogu koosseisu kahekolmandikulist häälte enamust ehk vähemalt 68 Riigikogu liikme toetust.

Hääletamisest võttis osa 78 Riigikogu liiget, ristiga märgistamata hääletamissedeleid oli seitse.

Artikkel jätkub peale reklaami

Ülle Madise kandidatuuri esitasid 75 Riigikogu liiget.

Valitud Vabariigi President Ülle Madise tänas toetuse ja usalduse eest. „Annan oma parima, et seda usaldust õigustada!“

Istungi alguses esines presidendikanditaat Ülle Madise ettekandega, milles ta rõhutas, et vajame üldse palju rohkem usaldust. „Me kõik oma eludes. Ärgem tahtkem, et keegi ülevalt ütleb, kuidas elada, mõelda ja tunda. Pole ju nii ja pole ka võimalik, et riik teab kõige paremini, kuidas elada ja hingata, kuidas ette võtta. Ettevõtmist tunnevad need, kes ette võtavad,“ ütles Madise.

„Eesti on kogu Euroopa, kogu vaba lääne julgeoleku eesliin. See liin püsib, sest eelkäijail oli tarkust taastada iseseisvus, kiirustada vabale maailmale järele, luua korruptsioonivaba turvaline riik. Jätkus haaret ja nupukust tüürida Eesti Euroopa Liitu ja NATO-sse – mitte niisama tiksuma, vaid ühist tulevikku ehitama,“ toonitas Madise.

Ettekande lõpus ütles Ülle Madise: „Vaatan ja kuulan siira tänu ja kodanikuuhkusega meie politseinikke ja kaitseväelasi, diplomaate ja riigimehi. Aitäh neile! Tunnen austust ja aukartust, tunnen vastutust meie inimeste ees, tunnen vastutust Eesti ees. Olen kindel, et üheskoos suudame teha Eesti suuremaks, õnnelikumaks ja tugevamaks. Olen valmis kandma riigipea vastutust, kui te, austatud Riigikogu liikmed, selle mulle usaldate. Ma tänan!“

Riigikogu istungi alguses mälestati minutilise leinaseisakuga meie seast lahkunud kauaaegseid Riigikogu liikmeid Siim Kallast ja Priit Aimlat.