Eesti inimene viskab aastas ära poolsada kilo toitu: 10 nippi, kuidas seda vältida!

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Keskmine Eesti inimene viskab aastas ära poolsada kilo söögikõlblikku toitu. See tähendab ka rahalist kaotust – 2025. aastal läks ühel leibkonnal toiduraiskamise tõttu keskmiselt kaduma 179 eurot. KIK ja Kliimaministeerium jagavad kodumajapidamistele praktilisi nõuandeid, kuidas säästa raha, vähendada jäätmeid ja kasutada toitu targemalt.

Toiduraiskamise vähendamine ei nõua suuri muutusi. Sageli piisab väikestest igapäevastest harjumustest, et hoida kokku kümneid või isegi sadu eurosid aastas. Menüü teadlik planeerimine, läbimõeldud ostlemine ja toidu õige säilitamine aitavad vähendada nii jäätmeteket kui ka kulutusi.

Siin on kümme lihtsat nippi, mida saab kodus kohe teha:

1. Planeeri nädalamenüü ette

Mõtle läbi eesootavad toidukorrad ja kasuta võimalikult palju juba kodus olemasolevaid toiduaineid. Nii väldid üleostmist ja vähendad jäätmete teket.

2. Mine poodi ostunimekirjaga

Enne poodi minekut kontrolli, mis on juba kodus olemas ning osta ainult vajalik kogus. Näljasena poodi minnes on lihtne teha emotsioonioste.

3. Kasuta ülejäägid ära

Pruunid banaanid sobivad hästi smuutisse või küpsetamiseks, köögiviljajääkidest saab valmistada supi ning kuivanud sai leiab uue elu näiteks kotletitaignas.

4. Tee vahet märkidel “kõlblik kuni” ja “parim enne“

“Kõlblik kuni” tähistab kuupäeva, milleni võib toitu ohutult tarbida. “Parim enne“ viitab aga kvaliteedile ning paljud tooted kõlbavad süüa ka pärast märgitud kuupäeva. Enne söömist tasub toitu vaadata, nuusutada ja maitsta.

5. Hoia vanemad tooted eespool

Aseta külmikus ja kapis vanemad tooted ette ning uuemad taha. Nii märkad neid õigel ajal kasutada.

6. Säilita toitu õigesti

Järgi pakendil toodud juhiseid ning hoia külmiku temperatuur 1–4 kraadi juures. Õige säilitamine aitab toidul kauem värskena püsida.

7. Kasuta sügavkülma abi

Külmuta ülejäänud toit või toiduained portsjonitena ning märgista need. Nii on neid hiljem lihtne kasutada.

8. Jaga üleliigset

Kui tead, et kõike ise ära ei tarbi, paku toitu sõpradele, naabritele või kolleegidele.

9. Tõsta taldrikule parajalt

Väiksem taldrik aitab vältida liiga suurte portsjonite võtmist. Restoranis ja kohvikus mõtle enne tellimist läbi, kui palju jõuad süüa.

10. Kogu liigiti

Kui siiski tekib toidujäätmeid, ära viska neid segaolmejäätmete hulka, vaid kogu liigiti ja komposti ise või viska biojäätmete konteinerisse.

Veel praktilisi nõuandeid leiab aadressilt kik.ee/austatoitu