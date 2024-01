Et vesi miinuskraadidega jäätub, on elementaarne. „Tavaline füüsika,“ ütleb jäätmefirma juht. Seda, et biojäätmed sisaldavad vett, isegi kui nende hulka ei kalla hapuks läinud suppi, on samuti kõigile teada ja arusaadav. Sellega, et talvel on külm, pole aga keegi arvestanud ei jäätmekäitluseeskirju koostades ega -lepinguid ette valmistades.

Kui biolagunevad jäätmed konteineris ära külmuvad, siis prügifirma neid sealt välja valada ei saa ja ühel hetkel on konteiner külmunud jäätmeid täis.

