Juhtkiri: õigus kaasa rääkida

Plaanitav seadusemuudatus annaks linna- ja vallaelanikele õiguse algatada kohalikke rahvaküsitlusi. Lävend on küll üsna kõrge ehk oma allkirja peab toetuseks andma vähemalt 10 protsenti omavalitsuse hääleõiguslikest elanikest, mis välistab, et küsitlust saaks naljategemiseks kasutada.

Samas võib muudatus tähendada, et saame vastuse mõnele küsimusele, mis on ammu õhus olnud, aga omavalitsuse huvipuudusel või koguni vastuseisul lähema tähelepanuta jäänud. Praegu sõltub rahvaküsitluse algatamine volikogu ja seal võimul olijate suvast. Konkreetse vastuse võiksid tulevikus saada küsimused nagu see, kas elanikud on rahul või mitte