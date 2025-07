Haapsalu saab kolm pallikasti

Haapsalu staadion, Ridala palliväljak ja Jõõdre spordiplats saavad juuli alguses igaüks pallikasti, kus kõik soovijad saavad võtta mängimiseks palle ja need hiljem tagasi panna.

„Väga tore algatus,“ ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. Tema sõnul on seesuguseid pallikaste vaja pallimängu propageerimiseks.

Pallikastides on kasutamiseks olemas neli korv- ja neli jalgpalli. Tulevikus on plaanis kastidesse panna ka võrkpallid. Parbus lisas, et kui