Haapsalus lahvatas eelarvetüli

Opositsioonis olev valimisliit HaRi pööras praeguse linnavõimuga tülli. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu eelmine ja praegune linnavõim süüdistavad teineteist tegemata töös.

Haapsalu opositsioon esitas volikogule soovi eelarvestrateegia arutamine ja sellega koos ka tänavuse eelarve esimene lugemine reedel toimuva istungi päevakorrast maha võtta, sest uut arengukava pole vastu võetud.

„Millal oli tähtaeg?” küsis opositsiooni pöördumise peale linnapea Olavi Seisonen.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb, et arengukava ja eelarvestrateegia peavad hõlmama iga aasta 30. novembri seisuga vähemalt nelja eel