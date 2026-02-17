Haapsalu hakkab põhimäärust muutma

Kuula artiklit, 0 minutit ja 58 sekundit
0:00 / 0:58
Haapsalu volikogu esimees Lauri Luik. Foto: Malle-Liisa Raigla
Haapsalu volikogu esimees Lauri Luik on kokku pannud töörühma, kes hakkab muutma Haapsalu põhimäärust.
„Teeme asja selgemaks meie endi ja avalikkuse jaoks,” ütles Luik.
Luige sõnul on põhimääruses praegu kaheti mõistetavaid kohti ja keerulisi lauseid, mis on kavas selgemaks kirjutada. Näiteks on plaan selgitada digitaalsete koosolekute korraldamise korda. Samuti on põhimääruses viide valele paragrahvile, milline viga jäi omavalitsuste ühinemise ajal
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam