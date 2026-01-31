Opositsioon süüdistas linnavõimu avatud juhtimise puudumises

EKRE volinik Martin Judanovi hinnangul tuleks kindlasti korda teha Haudejaama tee ja lahendada Herjava veeprobleem. Foto: Malle-Liisa Raigla

Ehkki Haapsalu opositsiooni kuuluv valimisliit HaRi soovis eelarvestrateegia arutamise punkti reedel toimunud istungilt eemaldada, võeti strateegia pärast tund aega kestnud arutelu ühehäälselt vastu.

Opositsioon süüdistas eelarvestrateegia arutelul aga hoopis uut linnavalitsust avatud juhtimise puudumises.

„Ma tahan selgeks rääkida, miks HaRi selle kirja tegi. Me ei räägi juriidilisest vastuolust, vaid kui meil on nelja aasta kava ette antud, siis saame seda kõikides komisjonides arutada,” ütles HaRi fraktsiooni kuuluv Lauri Väli. „Saame aru, et kõike ei saa teha, kuigi on vajalikud asjad. Aga vaja on avatud juhtimist.”

Väli sõnul oleks arengukava arutlustes olnud kõigil volinikel võimalik teha ettepanekuid, millised tööd on tähtsamad. „Täna meil seda võimalust ei olnud,” ütles ta.

Opositsioon osutab vastuoludele

Väli t