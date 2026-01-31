Juhtkiri: vesinik on kasulik

Kuula artiklit, 1 minutit ja 36 sekundit 0:00 / 1:36

Soomel on ambitsioon saada Euroopa juhtivaks vesinikumajanduseks ehk meie maailmajao suurimaks vesinikku tootvaks ja kasutavaks riigiks. See ambitsioon pole tühjalt kohalt tekkinud. Soomes on juba rajatud üheksa gigavati jagu tuuleparke nii merre kui ka kuivale maale ning rajamisel on kokku veel kümme korda suurema võimsuse jagu parke. Riigi energiatarbest annab taastuvenergia juba praegu veerandi. Ülejäänud tuuleenergiat, seda, mida parasjagu ei müüda Baltimaadesse, on sobilik akumuleerida vesinikku. Seda vesinikku on taas sobilik müüa Saksamaa tööstustele.

