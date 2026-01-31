Herilased kaotasid liiga liidrile

Herilased kaotasid mängu. Foto: Malle-Liisa Raigla

Reede õhtul Raplas peetud korvpalli esiliiga 17. mängu kaotasid Haapsalu Herilased turniiritabelis esikohal olevale Hepa Raplale 108:72. Herilased jäid vastastele alla kõigil veerandaegadel.

Nagu ikka algas mäng Herilaste eduseisul: nelja viske järel olid Herilased 0:8 mängu juhtimas. Herilased olid mängu juhtimas suurema osa esimesest veerandajast. Kui lõpuni oli jäänud alla kahe ja poole minuti viigistasid vastased seisu 15:15 ja olid veerandaja lõpul Herilastest edukamad.

Esimene veerandaeg lõppes seisul 22:17 vastaste kasuks.

Teise veerandaja alguses suutsid vastased vahe kasvatada juba kümnele punktile. Kui pool ve