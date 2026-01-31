Presidendi teenetemärk võttis läänlased sõnatuks

Kuula artiklit, 2 minutit ja 48 sekundit
0:00 / 2:48
Ajakirjanik Kaire Reiljan pälvis kauaaegse töö eest Lääne Elus presidendi tunnustuse. Foto: Malle-Liisa Raigla
President Alar Karis annab tänavu vabariigi aastapäeva puhul teenetemärgi Lääne Elu ajakirjanikule Kaire Reiljanile, innovatsioonikeskuse Innokas juhile Angela Leppikule, rahvakultuuri edendajale Marju Viitmaale, Taebla kooli direktorile Jaanus Mäele ja pikaaegsele Eesti olümpiakomitee peasekretärile Siim Suklesele.
Reiljan, Leppik ja Viitmaa saavad presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi, Mägi IV klassi teenetemärgi ja Sukles III klassi teenetemärgi.
Kõigile t
Artikkel jätkub peale reklaami
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam