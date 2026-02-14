Galerii: president andis läänlastele üle teenetemärgid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Kaire Reiljan Kaire Reiljan. Foto: Raigo Pajula/Vabariigi presidendi kantselei Jaanus Mägi Jaanus Mägi. Foto: Raigo Pajula/Vabariigi presidendi kantselei Angela Leppik Angela Leppik. Foto: Raigo Pajula/Vabariigi presidendi kantselei Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

President Alar Karis andis laupäeval Rakveres, Arvo Pärdile pühendatud Ukuaru muusikamajas üle riiklikud teenetemärgid.

Presidendi teenetemärgi said Läänemaalt Kaire Reiljan, Angela Leppik, Marju Viitmaa, Jaanus Mägi ja Siim Sukles.

Valgetähe V klassi teenetemärgi saav Kaire Reiljan on pika staažiga Lääne Elu ajakirjanik, kes oli aastatel 2021-2024 ka ajalehe peatoimetaja. Ta on ka tänavu maakonnalehes ilmunud parima uudise nominent.

Innovatsiooni kooli Innokas juht Angela Leppik saab Valgetähe V klassi teenetemärgi ettevõtlus- ja tehnoloogiahariduse edendamise eest.

Marju Viitmaa saab Valgetähe V klass